Vriendin Bottas kruipt achter het stuur van Formule 1-wagen

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas wordt regelmatig gesteund door zijn vriendin Tiffany Cromwell. Cromwell reist regelmatig met Bottas naar de circuits en bevindt zich tijdens de sessies in de pitbox. Bottas en zijn vriendin fietsen ook regelmatig over het circuit, Cromwell is namelijk professioneel wielrenster.

Cromwell rijdt echter niet alleen rondjes over het circuit op een fiets. Op sociale media deelt Bottas een foto van hem met zijn vriendin naast een oude Williams Formule 1-wagen. Opvallend genoeg is het niet Bottas die achter het stuur kruipt maar zijn vriendin. Overigens laat Bottas zich ook regelmatig zien in de wielerwereld, recent deelde hij bidons uit tijdens de vrouweneditie van de Tour de France.