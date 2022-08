Voormalig F1-wedstrijdleider Michael Masi kreeg doodsbedreigingen

Voormalig wedstrijdleider Michael Masi is bedreigd vanwege zijn rol in de allesbeslissende race om de wereldtitel in 2021. Bij de laatste Grand Prix in Abu Dhabi zorgde de Australiër met een ongewone safety-car-procedure ervoor dat de beslissing om de wk-titel op de baan werd beslist in plaats van achter de safety car.

Lewis Hamilton verloor hierdoor alsnog de wedstrijd en titel aan Max Verstappen, terwijl er de gehele race geen vuiltje aan de lucht was voor de zevenvoudig kampioen.

Sommige fans waren zwaar ontgoocheld door de zeer onverwachte plotwending bij sommige fans. Enkelen konden het moeilijk verkroppen en bejegende Masi met zeer intimiderende berichten via social media. Dat ging Masi niet in de koude kleren zitten.Voor het eerst spreekt de oud racedirecteur over deze nare periode.

"Er waren enkele donkere dagen. En zeker weten, ik voelde mij de meest gehate man ter wereld. Ik ontving doodsbedreigingen, mensen zeiden dat ze achter mij en mijn familie aan zouden komen", zegt Masi tegen News Corp.

"De berichten die ik via Facebook kreeg, waren schokkend. Ze waren racistisch, gewelddadig, bruut. Ik ben overal voor uitgemaakt. En ze bleven maar komen. Niet alleen via Facebook, maar ook via LinkedIn, wat een professioneel en zakelijk platform hoort te zijn."

Na de zinderende ontknoping in Abu Dhabi werd een onderzoek ingesteld door de FIA over zijn handelen in de slotfase in Abu Dhabi, mede op aandringen van Mercedes. Uiteindelijk besloot de het overkoepelende autosportorgaan dat Masi binnen de FIA een andere functie kreeg.

Sindskort is de Australiër niet meer werkzaam voor de FIA. Hij wilde dichterbij zijn familie zijn en kon dat niet meer combineren met zijn baan.