Verstappen onthult dat Red Bull op harde band wilde starten

Het draaide vandaag in Hongarije om de velen verschillende strategieën. De topteams van Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes kwamen allemaal met een andere oplossing. Voor Max Verstappen pakte dit goed uit, hij won de race terwijl hij slechts als tiende was gestart. Voor zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc ging alles echter mis.

Ferrari had namelijk een zeer tegenvallend strategie bedacht voor de Monegask. Men stuurde Leclerc bij zijn tweede pitstop de baan op met de harde banden onder zijn auto. Deze compound was overduidelijk de slechtste van de drie beschikbare bandensoorten. Leclerc werd dan ook ingehaald alsof hij stil stond en men besloot hem wederom naar binnen te halen.

No way

Verstappen zag zijn rivaal ook worstelen met de harde banden. De Nederlandse Red Bull-coureur haalde opgelucht adem. Tegenover Motorsport.com onthulde hij namelijk dat men bij Red Bull ook iets van plan was met de hards: "Wij waren van plan om op de harde band te starten! Toen ik op zachte banden naar de grid reed had ik zelfs al heel erg weinig grip. Daardoor dat ik echt 'no way' en wilde ik niet starten op de harde banden."

Compliment

Het was overduidelijk dat de harde band voor een worsteling zou gaan zorgen. Verstappen ging in conclaaf met zijn team en gezamenlijk kwam men tot een nieuw plan. Verstappen prijst deze actie van zijn team: "Ja, dat is een compliment richting het team. Ons gehele plan was gebaseerd op starten op de harde band. Maar vanaf de rondjes naar de grid hadden we het plan om het om te gooien. We konden onze hele strategie uit het raam gooien maar gelukkig is het team flexibel."