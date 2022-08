Verstappen gefrustreerd na mislopen pole position

Geen lachende gezichten in de pitbox bij Red Bull Racing na de kwalificatie. Waar Sergio Perez eerst al strandde in Q2 met een elfde kwalificatietijd, was het Max Verstappen die zijn kans in rook op zag gaan voor pole position.

De Nederlander kende meteen in Q3 problemen en kon geen snelle tijd rijden, net als tijdens zijn tweede run toen hij motorproblemen had waardoor uiteindelijk de tiende positie het maximaal haalbare is.

De wereldkampioen van 2021 zegt dat het een frustrerende middag is geworden. Verstappen in gesprek met Viaplay: "Ik had geen vermogen toen ik de pits uitreed. Ik ben nog niet bij het team geweest om te kijken wat het was maar dit is natuurlijk enorm frustrerend. Zeker nadat het er best wel uitzag dat we wat snelheid hadden gevonden. Dan heb je dit, en dat is natuurlijk enorm balen."

"Ik had voor die pole kunnen gaan. Als je naar Q2 keek dan zag alles er een stuk beter uit. Het is altijd de vraag waar je eindigt maar de snelheid zat er goed in."

Geen tijd verliezen

Vooruitblikkend op de race van morgen zal de sleutel tot een goed resultaat in het begin van de race liggen, zo stelt Verstappen: "Alleen verliezen we hopelijk niet te veel tijd in het begin naar de jongens voor ons waar we echt mee vechten. We gaan het zien, het is moeilijk zeggen wat er nu gaat gebeuren."