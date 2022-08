Leclerc: "Grote problemen met onze banden"

Niet Charles Leclerc of Carlos Sainz maar George Russell pakte de pole position voor de Grand Prix van Hongarije. Als een duveltje uit een doosje wist de Brit zijn eerste pole te pakken, in de Mercedes die dit jaar veel problemen had met porpoising.

Hoewel Ferrari een dubbelslag leek te slaan, en Red Bull op grote achterstand kon zetten omdat Perez elfde kwalificeerde en Verstappen slechts tiende vanwege problemen met zijn motor, was het Russell die de W13 ervoor wist te zetten.

Leclerc geniet er niet van dat Verstappen als tiende staat, zo zei hij althans diplomatiek: "Normaal gesproken concentreren we ons op onszelf. Vandaag was geen goede dag voor ons, want we hebben grote problemen met onze banden. Die zijn heel inconsistent en we krijgen ze niet op de juiste temperatuur in deze omstandigheden. Ik had veel moeite om een goede ronde te rijden."

Analyseren

Ferrari heeft werk aan de winkel en zal moeten analyseren waar het misging vandaag. Leclerc zegt hierover tegen F1TV: "We zullen ernaar kijken. Ik ben er zeker van dat we de snelheid hebben om morgen aan de leiding van het veld te komen. Daar ligt onze focus en hopelijk hebben we dan een goede race."

"De snelheid zit in de wagen, we moeten vooral begrijpen waar het mis is gegaan met de banden en ik ben er zeker van dat ik morgen terug kan slaan."