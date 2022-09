Uitslag VT2 Frankrijk: Ferrari zet Verstappen op flinke achterstand

De tweede vrije training is vanmiddag verreden met een asfalttemperatuur van 55 graden, terwijl de hittegolf in Zuid-Frankrijk voort duurde. Het legde Ferrari geen windeieren want het Italiaanse team wist met Carlos Sainz de sessie als snelste af te sluiten, vlak voor teamgenoot Charles Leclerc. Max Verstappen had het nakijken en staat op meer dan een halve seconde achterstand.

