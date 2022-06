Hill: "Max is niet zoals Lewis of Seb"

Wereldkampioen Max Verstappen is volgens Damon Hiill niet zoveel met zaken bezig buiten het racen om, zoals Lewis Hamilton en Sebastian Vettel die zich inzetten voor een betere wereld. De F1-kampioen van 1996 ziet dat de 24-jarige Red Bull-coureur met één ding bezig is: racen.

"Max is een coureur in hart en nieren", zei Hill, opgetekend door de Mirror. "Hij lijkt nergens anders in geïnteresseerd dan in de auto stappen - races winnen - en dan naar huis gaan om zijn leven te leiden."

Hill: "Hij is nergens sentimenteel over. Hij is erg slim. Hij heeft indruk op me gemaakt met zijn volwassenheid - zelfs vanaf het begin toen hij 17 jaar oud was. Op die leeftijd wist ik niet wat ik met mijn leven wilde. Hij wilde altijd al F1-coureur worden. En wereldkampioen. Een winnaar. Zoals ik het lees, is zijn leven op die ene manier gericht. Sommige mensen zijn niet zo zoals de meeste jonge jongens zijn. Ze racen al met karts sinds ze klein waren", beschrijft de Brit de gedrevenheid van Verstappen.

Hill ziet duidelijke verschillen met andere coureurs, zoals Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. “Maar het lijkt erop dat hij niet afgeleid of geïnteresseerd is in de andere dingen die je ziet. Hij is bijvoorbeeld niet zoals Daniel Ricciardo. Hij houdt ervan om zijn persoonlijkheid te presenteren. Hij is niet zoals Lewis of Sebastian Vettel die campagne voeren. Het is alles wat hij daar moet doen - werken met zijn team - en winnen."