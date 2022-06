Live: De derde dag van het Goodwood Festival of Speed

Afgelopen donderdag werd het wereldberoemde Festival of Speed afgetrapt in Goodwood. Vandaag is het tijd voor derde dag van het event en ook nu komen er weer bijzondere wagens in actie. Meerdere klassieke Formule 1-wagens passeren de revue, de kwalificatie van de shootout vindt plaats, er wordt gedrift en motorcoureur Wayne Rainey wordt in het zonnetje gezet.