Definitieve beelden auto's F1-game met buitenwereld gedeeld

Op 1 juli wordt de nieuwe Formule 1 game wereldwijd gelanceerd. De game was de afgelopen jaren zeer populair en de ontwikkelaars van het spel doen er dan ook alles aan om wederom een kunstwerkje af te leveren. Aangezien de releasedatum voor de deur staat moet men de werkzaamheden gaan afronden.

Met enige regelmaat deelt men dan ook foto's, screenshots en gameplay-beelden van de aankomende game. Nu deelt men dat er een grote nieuwe stap is gezet. Op de sociale media deelt men foto's van de definitieve versies van de auto's in de game. De wagens van alle teams zijn aanwezig in de aankomende game.

As if we couldn't be any more excited for F1 22 😍



Check out these final car models! 🤩👌✨



Coming soon on July 1 👀#F1 #F122Game @Formula1game pic.twitter.com/bmK2pxsmah