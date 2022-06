Live: De tweede dag van het Goodwood Festival of Speed

Vandaag staat de tweede dag van het Goodwood Festival of Speed op het programma. Gisteren reden vooral nieuwe productieauto's de hillclimb op maar vandaag is het programma overduidelijk voller. Tevens komt vandaag het Formule 1-team van Mercedes in actie. Testrijder Esteban Gutierrez neemt plaats achter het stuur van de W10. Ook is er vandaag de training van de welbekende Hillclimb shootout.