Video: De reden van de schorsing van Vips

Gisteravond maakte Red Bull Racing bekend dat junior-coureur Jüri Vips voorlopig geschorst is. De jonge Est, actief in de Formule 2, zou zich racistisch hebben uitgelaten en dat was voor Red Bull genoeg reden om hem voorlopig te schorsen. In eerste instantie was het onduidelijk waar Vips zich onjuist had uitgelaten.

Later bleek dat Vips op het livestreamplatform Twitch de fout in ging. In een stream van zijn mede Red Bull Junior Liam Lawson ging de Est de fout in en gebruikte hij het 'n-woord'. Lawson en de andere aanwezigheden lachten er nerveus om. Het incident gebeurde op de stream van Lawson, zijn Twitch-account is niet uit de lucht gehaald door het platform. Normaliter grijpt Twitch hard in bij dergelijke incidenten.