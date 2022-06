Juri Vips na wangedrag uit Red Bull-programma gezet

Red Bull junior-coureur Juri Vips is door Red Bull Racing uit het junioren programma gezet.

De coureur kwam tijdens tests wel eens in actie voor de Oostenrijkse renstal. Ook behaalde hij de racelicentie door 300km te rijden voor de renstal.De coureur kwam namens Red Bull in actie in de Formule 2 en Formule 3 en was het nieuwe talent van de renstal.

Door discriminerende opmerking in een livestream moet de Estlander de formatie waar Max Verstappen en Sergio Perez voor rijden, verlaten. De coureur vertelde namelijk het n-woord. Ook Liam Lawsom was erbij betrokken.



Hij was de reservecoureur van de Oostenrijkse formatie. Red Bull zal nu opzoek moeten gaan naar een nieuwe reserve, want Vips komt voorlopig niet meer terug bij Red Bull of AlphaTauri.



Het statement van Red Bull Racing, dat zojuist naar buiten werd gebracht:

