Zhou trots na puntenfinish: "Denk dat iedereen thuis dat ook is"

Het Canadese Grand Prix weekend kende meerdere verrassingen. Eén van de grote verrassingen was Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou. De Chinees is bezig met een wisselvallig debuutseizoen maar reed in Montreal een zeer goede race, het resulteerde in een achtste plaats en dus WK-punten. Voor het eerst sinds de seizoensopener in Bahrein pakte Zhou punten.

Zhou kwam als negende over de finish maar profiteerde van de tijdstraf van Fernando Alonso. De Chinees kent dit seizoen veel pech maar in Canada vielen alle puzzelstukjes op de juiste plek. Opvallend genoeg reed Zhou zijn beste race op een circuit waar hij nog nooit had gereden. In de opstapklassen bezocht hij immers nog nooit het circuit in Montreal.

Finishvlag

Na afloop was de vreugde en de opluchting dan ook groot bij Zhou. Na enkele onfortuinlijke uitvalbeurten kwam dit resultaat als geroepen, zo laat hij weten aan F1 TV: "Ik ben heel blij dat ik de finishvlag heb mogen zien. Er was veel frustratie voorafgaand dit weekend. Dit weekend arriveerde we op een nieuw circuit en hadden we geen idee wat we konden verwachten. Maar ik ben zo blij met de performance van het team. De zaterdag was genoeg en vandaag hebben we eindelijk weer allebei de auto's in de punten, voor het eerst sinds Bahrein. We hebben goed momentum laten zien voor de komende races."

Thuis

Zhou is nog altijd een debutant maar begint steeds meer en meer zijn weg te vinden in de Formule 1-wereld. Hij geeft zijn eerdere moeilijkheden eerlijk toe: "Ik denk dat ik sinds Imola echt geniet van de sfeer in de paddock. Ik raakt steeds meer gewend met alles. Ik geniet van elk weekend. Elke Grand Prix is een speciaal moment, vooral hier in Montreal. We zagen veel Chinese vlaggen op de tribunes. Ik ben heel erg blij dat ik ze eindelijk wat terug kan geven. Ik denk dat iedereen thuis trots op mij is."