Kapotte voorvleugel bezorgt Zhou een pitlane-start

Er zullen morgen slechts achttien auto's op de grid staan in Australië. Logan Sargeant neemt niet deel aan de race en het team van Sauber heeft besloten om Guanyu Zhou vanuit de pitlane te laten starten. De reden hiervoor heeft te maken met een opvallend moment.

Zhou reed aan het einde van het eerste kwalificatiegedeelte namelijk rond met een kapotte voorvleugel. Een deel van de vleugel brak af nadat hij over een kerbstone knalde. De Chinese Sauber-coureur kende geen goede kwalificatie en hij kwam niet verder dan de negentiende tijd. De voorvleugel zorgt er nu ook voor dat Zhou vanuit de pitlane zal moeten gaan starten in de Grand Prix van morgen.

Het team van Sauber heeft aan Motorsport.com laten weten dat ze terug moeten pakken naar een eerdere specificatie van de voorvleugel. Aangezien het team geen reserveonderdelen van de nieuwe voorvleugel heeft meegenomen, zal Zhou dus met de oude vleugel moeten rijden. Omdat het team een onderdeel van een andere specificatie op de auto schroeft, moet Zhou uit de pitlane starten, dit is immers in strijd met de parc fermé-regels. Zhou startte toch al vanaf de laatste plaats, dus hij zal er geen grote hinder van gaan ondervinden in Melbourne.