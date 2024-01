Zhou leeft toe naar eerste thuisrace uit zijn loopbaan

Guanyu Zhou kijkt uit naar een bijzonder seizoen in de Formule 1. Zhou staat aan de vooravond van zijn derde seizoen in de koningsklasse van de autosport en hij mag ook voor het eerst zijn thuisrace in Shanghai gaan rijden. Hij kijkt daar enorm naar uit en hij wil vlammen voor de ogen van zijn landgenoten.

Zhou debuteerde in 2022 in de Formule 1. Hij schreef daarmee geschiedenis, want hij is de eerste Chinese coureur die deelnam aan een race in de koningsklasse van de autosport. Zhou kende een degelijk eerste seizoen en vorig jaar kon hij zijn teamgenoot Valtteri Bottas aardig bijhouden. De Stake-coureur kreeg wederom een nieuw contract en nu mag hij zich gaan voorbereiden op een jaar met een thuisrace.

Voor het eerst sinds 2019 zal er weer worden geracet in Shanghai, het coronavirus zorgde ervoor dat de race in de afgelopen jaren niet door kon gaan. In gesprek met Motorsport.com kijkt Zhou uit naar zijn eerste race voor eigen publiek: "Ik ben zeker blij met mijn thuisrace in Shanghai. Ik heb er nog nooit geracet of getest, maar nu het er eindelijk van komt, kijk ik daar natuurlijk naar uit. Het was jammer dat ik in de afgelopen twee jaar in de Formule 1 heb gereden zonder de Chinese Grand Prix, maar nu kan ik eindelijk deze wens in vervulling laten gaan."