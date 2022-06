Hamilton in de wolken met P3: "We leveren dit jaar zo'n enorme strijd met de auto"

Lewis Hamilton begon het Canadese Grand Prix-weekend met de nodige frustratie. Op de vrijdag sprak hij nog van een slechte auto en leek hij zich klaar te maken voor een nieuw, dramatisch weekend. In de kwalificatie ging het echter iets beter en profiteerde hij van de regen.

Hamilton begon de race vanaf de vierde plaats en begon vrij goed. Het team van Mercedes had een prima strategie voor hem uitgewerkt en mede daardoor vond hij zichzelf terug op de derde plaats. Hij was duidelijk sneller dan zijn teamgenoot George Russell en de podiumplek kwam niet in gevaar. Als een kind zo blij reed Hamilton naar zijn tweede podiumplek van het jaar.

Overweldigend

Na afloop was het alsof hij nooit was weggeweest. Na zijn gebruikelijke dankwoorden richting het publiek besprak hij zijn race met interviewer van dienst Jenson Button: "Het is nogal overweldigend om deze derde plaats te pakken. We leveren dit jaar zo'n enorme strijd met de auto. Als team moeten we waakzaam blijven en nooit opgeven. Het is iets waar ik enorm trots op ben en ik wordt echt geïnspireerd door mijn crew. Ik wil dus iedereen hier en in de fabriek bedanken."

Te snel

Hamilton kon zich in de slotfase van de race niet mengen in het duel tussen Max Verstappen en Carlos Sainz. De Red Bulls en de Ferrari's zijn voorlopig nog een maatje te groot voor de Mercedes van de Brit. Hamilton is zich ervan bewust: "Ze zijn nog een beetje te snel voor ons. Ik gaf alles wat ik had. Maar we komen dichterbij en we moeten blijven pushen en dan komen we nog dichterbij deze gasten."