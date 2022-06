Latifi bang voor eigen toekomst bij Williams

Nicholas Latifi rijdt dit weekend zijn thuisrace in Canada in en geeft toe dat het mogelijk wel eens zijn laatste F1-race bij Williams kan worden. De toekomst van de Canadees is namelijk hoogst onzeker doordat de afgelopen dagen geruchten en berichten de ronde gaan dat de door Sofina gesteunde coureur bij Williams vervangen zou worden door Oscar Piastri.

Wat wel bijna zeker lijkt is dat Alpine regerend Formule 2 kampioen voor de seizoenen 2023 en 2024 uitleent aan Williams. Alpine CEO Laurent Rossi, ondertussen, wordt geciteerd door RTL: "Ik zou willen stellen dat er op dit moment coureurs in de Formule 1 zijn die niet zo goed zijn als Oscar."

"Hij is te goed om niet in de Formule 1 te rijden," vult de Britse commentator Martin Brundle aan.

In zijn spiegels kijken

Insiders van de F1-paddock denken dat Latifi's steun van Sofina Foods, een succesvol Canadees bedrijf dat wordt geleid door zijn rijke vader Michael, hem volgend jaar uiteindelijk bij Williams zal houden. Maar zelfs de 26-jarige Latifi is daar niet zeker van.

"Ik moet zeker mijn prestaties verbeteren. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat mijn plaats in het team zeker is. Ik ben me ervan bewust dat de situatie moet veranderen. Ik geef toe dat ik sinds Jeddah geen goed gevoel in de auto heb gehad", vertelde hij Le Journal de Montreal.

Over waarom teamgenoot Alex Albon zoveel beter heeft gepresteerd, voegde Latifi toe: "Hij heeft zich sneller dan ik aangepast aan de nieuwe auto en het is aan mij om dingen te veranderen."