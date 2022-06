Alpine troeft Red Bull af bij pitstops

Het team van Red Bull Racing was de grote winnaar in Azerbeidzjan. Max Verstappen won de Grand Prix voor zijn teamgenoot Sergio Perez. De Oostenrijkse renstal profiteerde optimaal van de dubbele uitvalbeurt van concurrent Ferrari. Toch mag men bij Red Bull trots zijn, het gat met nummer drie George Russell was immers reusachtig.

Toch was Red Bull tijdens de race niet op elk vlak de beste in Azerbeidzjan. Bij de pitstops werden ze namelijk afgetroefd door het team van Alpine. De pitstop van Fernando Alonso was met 2,74 seconden namelijk de snelste van de dag. Red Bull eindigde met de stop van Verstappen op de tweede plaats, hij werd in 2,77 seconden voorzien van nieuwe banden. Mercedes maakte de top drie compleet door binnen 2,83 de banden van George Russell te wisselen.