Mazepin: "Als ik de kans krijg keer ik meteen terug in de F1"

Nikita Mazepin zegt dat hij bij de eerste beste mogelijkheid zal terugkeren naar de Formule 1. De 23-jarige Rus en zijn sponsor Uralkali werden dit jaar door Haas ontslagen van verplichtingen als onderdeel van de ongekende westerse sancties tegen de oorlog in Oekraïne.

Op de vraag of hij wil terugkeren naar de F1 als de sancties uiteindelijk worden opgeheven, zei Mazepin tegen Match TV: "Ik zal bij de eerste gelegenheid meteen achter het stuur zitten. Er gebeuren wel vaker wonderen. Ik denk dat als Kevin Magnussen eind februari was gevraagd of hij over een week in een Formule 1-auto zou rijden, hij zeker niet had gezegd dat dit zou gebeuren. En nu zeg ik je - alles is mogelijk. Magnussen is in goede vorm na een pauze, hij heeft zichzelf bewezen en ik ben van plan om precies hetzelfde te doen om zijn succesverhaal te herhalen", zei Mazepin.

Hij zei dat het moeilijk te zeggen is of hij voorlopig een omweg moet maken naar een andere raceserie, of misschien in eerste instantie terugkeert naar de F1 als reservecoureur. Mazepin: "Dat is moeilijk te zeggen. Vier maanden geleden kon ik me niet voorstellen dat alles zo zou veranderen. En nu kan ik me niet voorstellen hoe alles in orde zal zijn over nog eens vier maanden, maar ik hoop het wel."

Met niemand van Haas contact

Mazepin vertelde de Russische Championat-publicatie dat hij zelfs geen enkel sms-bericht van Haas-teamleden ontving nadat hij was ontslagen. Het vreet aan de Rus, zo is op te merken uit zijn bewoordingen: "Waarom heeft niemand contact met me opgenomen? Ik weet het niet. Maar als een monteur of iemand met wie ik nauw samenwerkte zou worden ontslagen, zou ik een bericht op WhatsApp sturen, ongeacht mijn houding tegenover hem of tegenover het management."

Ten slotte werd Mazepin gevraagd naar de huidige worstelingen van zijn voormalige teamgenoot Mick Schumacher. Het is duidelijk dat er geen liefde verloren gaat tussen het duo: "Ik zou waarschijnlijk zeggen dat de resultaten voor zich spreken. Ik heb verder niets meer toe te voegen."