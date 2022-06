Uitslag Grand Prix van Azerbeidzjan: Walk-over en winst voor Verstappen na dubbele uitvalbeurt Ferrari

De Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop. Op het bijzondere circuit in hoofdstad Bakoe werd de overwinning een prooi voor Max Verstappen. In de race kwam Sergio Perez achter hem als tweede over de finishlijn. Achter dit duo werd het podium compleet gemaakt door niemand minder dan George Russell.

De Azerbeidzjaanse Grand Prix was wederom een race vol verrassingen. De verassingen voor Ferrari waren echter niet bepaald positief. Eerst kwam Carlos Sainz tot stilstand met hydraulische problemen en enkele momenten later plofte de motor van Charles Leclerc.

Start

De start van de race was al niet naar wens voor polesitter Leclerc. De Monegask kreeg te maken met een sterk startende Perez. Leclerc verremde zich en Perez kon de koppositie simpel overnemen van de Ferrari-coureur. Teammaat Verstappen probeerde tevens Leclerc in te halen maar zijn pogingen waren niet succesvol. De Nederlander moest zelfs eventjes in zijn spiegels kijken aangezien Sainz een kans zag, de kans was echter snel verkeken.

Pech voor Sainz

Sainz zag de top drie daarna snel wegrijden, over de boordradio meldde de Spanjaard dat de Red Bulls zeer snel waren. Even later was het einde verhaal voor de Spaanse coureur, die toch al bezig is met een seizoen vol met pech. Sainz stond stil in een uitloopzone in de eerste sector. Het leek er eventjes op dat hij een remfoutje had gemaakt maar niets was minder waar. Er waren hydraulische problemen en Sainz moest de strijd staken. De wedstrijdleiding besloot de Virtual Safety Car de baan op te sturen en direct gooide veel coureurs hun strategie om.

Leclerc in de problemen

Leclerc dook naar binnen en profiteerde optimaal van de problemen van zijn teamgenoot. De Red Bulls van Verstappen en Perez bleven buiten en dat leek een verkeerde gok te zijn. In de zeventiende ronde, zeven rondjes na Leclerc, dook Perez naar binnen en twee rondjes later volgde ook Verstappen. Leclerc had de koppositie stevig in handen en Red Bull leek de grote verliezer te worden. Maar in Azerbeidzjan gebeurt er vaaks iets onverwachts en dat was ook nu weer het geval. In de 21ste ronde gaf de motor van Leclerc de geest.

Nog meer problemen

Wederom kwam er een VSC-fase en Leclerc droop af. Ondertussen had Verstappen de koppositie van Perez overgenomen en kon de Nederlander simpel weg rijden bij zijn teamgenoot. Het podium leek inmiddels wel vast te staan maar bij Ferrari maakte men zich inmiddels nog meer zorgen. Zowel Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou als Haas-coureur Kevin Magnussen kwamen namelijk tot stilstand met motorproblemen. Saillant detail, beide coureurs hebben een Ferrari-krachtbron achterin hun bolide liggen.

De problemen zullen Verstappen een worst wezen, hij won wederom en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. Ook Perez profiteerde en staat nu tweede in het WK. Bij Ferrari zal men snel moeten uithuilen want volgende week liggen er weer nieuwe kansen in Canada.