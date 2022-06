Vettel rijdt met protesthelm in Azerbeidzjan

In Azerbeidzjan rijdt Sebastian Vettel rond met een aangepast helmontwerp. De Duitse Aston Martin-coureur rijdt met zijn gebruikelijke witte helm met Duitse vlag, maar er staat veel meer tekst op. Tijdens de eerste twee vrije trainingen was het ontwerp al te zien en het was een opvallend uiterlijk.

De helm van Vettel is in Bakoe namelijk voorzien van allerlei protest-teksten. Op de achterzijde van Vettels helm staat het logo van Fridays for Future, een protestgroep die opkomt voor onder andere het klimaat. De samenwerking tussen Vettel en de organisatie is terug te zien op de door Jens Munser Designs ontworpen helm.