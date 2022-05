Sainz vreesde uitvalbeurt: "Ik dacht dat ik zou crashen op het rechte stuk"

Carlos Sainz was in Monaco de beste Ferrari-coureur. De Spanjaard kwam als tweede over de finish, vlak achter Grand Prix-winnaar Sergio Perez. Sainz startte de race eveneens op de tweede plaats naast zijn teamgenoot Charles Leclerc. Door de mislukte strategie viel Leclerc echter terug en opende Sainz de jacht op Perez.

In de smalle straten van Monaco was het echter haast onmogelijk om in te halen. Een enkeling lukte het en Sainz wilde zich graag bij het selecte groepje inhalers voegen. Hij waagde een poging op het rechte stuk maar ging bijna de fout in. Zijn Ferrari spinde bijna maar Sainz wist de auto onder controle te houden.

Uitvalbeurt

De bijna uitvalbeurt bezorgde Sainz haast een hartaanval. Na afloop is de Spaanse coureur zich dan ook bewust van zijn geluk. Op de gebruikelijke persconferentie voor de top drie keek hij terug op het moment, hij was bang voor een uitvalbeurt: "Dat was ik zeker. Nu jullie mij dit vragen voel ik mij wat beter. Mijn race had daar namelijk moeten eindigen. Ik denk dat we toen auto's op een ronde aan het zetten waren?"

Corrigeren

De achterblijvers lieten Sainz en zijn medekoplopers passeren maar ze bleven zelf wel op de droge lijn rijden. De Spaanse coureur zag het daar fout gaan: "Ik denk dat ze op de droge lijn wilden blijven. Als je er dan voorbij wilt moet je met de harde banden om een nat gedeelte rijden. Ik kwam dus op een natte plek terecht en ineens kreeg ik veel overstuur. Dat moment zorgde ervoor dat ik iets van vier keer moest corrigeren om de auto onder controle te houden. Ik dacht dat ik zou crashen op het rechte stuk."