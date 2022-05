Wurz: "F1 is een politiek podium geworden voor statements"

Ooit schuwden Formule 1-coureurs openlijke politiek, maar die tijd is nu echt voorbij. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Alexander Wurz, die nog altijd voorzitter is van de Grand Prix Drivers Association.

In gesprek met Dagblad Kurier zei Wurz: "Ik denk dat we een beslissende verandering hebben gezien."

Daarmee doelt de Oostenrijker ierop dat 4 tot 5 jaar geleden geen enkele coureur zich wilde inlaten met politieke of sociale kwesties als mensenrechten, racisme en duurzaamheid. Die tijd is echter compleet veranderd en omgeslagen.

"Sport is nu politiek. Het is niet neutraal," zei hij. "Het is onmogelijk om neutraal te zijn."

De voormalig Williams- en Benetton-coureur zei dat coureurs niet langer verlegen zijn om verantwoordelijkheid te nemen en de waarden te vertegenwoordigen die we allemaal willen zien.

Vergaderingen GPDA

Wurz is sinds 2014 voorzitter van de GPDA, en hij zegt dat juist in de afgelopen jaren ook de sfeer van de reguliere vergaderingen van het vertegenwoordigende orgaan is veranderd.

"Soms geven we ze gewoon een forum om te praten, dat is de sleutel, ook voor de duurzaamheid van de sport", zei hij.

Wurz gaf ook toe dat hij vaak onder de indruk is van hoeveel aandacht de coureurs van vandaag geven aan randzaken, en prees hij zevenvoudig wereldkampioen Hamilton voor zijn "fantastische rol als aanjager" van die vele veranderingen.