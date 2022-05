Marko baalt van DRS-probleem: "Pole was bijna binnen"

Max Verstappen leek op weg naar een goed resultaat in Spanje in de kwalificatie van vanmiddag. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur liep in zijn laatste run echter tegen problemen aan. Hij meldde zich over de boordradio met de veelzeggende boodschap van 'No power'.

Uiteindelijk bleek dat Verstappen geen problemen had met het vermogen, het ging om een probleem met zijn DRS. Het team vond dit al snel en dat was waarschijnlijk een enorme opluchting voor de renstal. Teamadviseur Helmut Marko verklaarde bij Sky Sports waarom Verstappen in eerste instantie dacht aan een vermogenprobleem: "De DRS ging niet open. Alles met het vermogen was in orde maar het gaf hem het gevoel dat er iets mis was met de motor."

Pole

Dat was echter niet het geval en daardoor viel het resultaat uiteindelijk best wel tegen voor de Oostenrijkse renstal. Verstappen kwalificeerde zich als tweede en Marko hoopte op meer: "Alles was gewoon in orde met de motor. Het ging om een mechanisch probleem aan de achtervleugel. We moeten maar eens gaan kijken wat er precies aan de hand is. Het is jammer omdat de pole position eigenlijk bijna binnen was."

Morgen

Een tweede startplaats is helemaal niet slecht maar Marko maakt zich wel een klein beetje zorgen. De ervaren Oostenrijkse adviseur vreest namelijk voor de dag van morgen: "Hopelijk gebeurt dit straks niet tijdens de race. Maar het probleem was niet zo enorm tragisch want we wisten alsnog dat de eerste startrij haalbaar was."