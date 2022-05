Verstappen houdt vertrouwen: "In de races zijn we goed met de banden"

Max Verstappen start de Spaanse Grand Prix morgen vanaf de tweede plaats. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing leek genoeg kansen te hebben op een goed resultaat maar in de slotfase sloeg het noodlot redelijk toe. In de laatste minuten van de kwalificatie meldde hij zich op de boordradio met de veelzeggende boodschap 'No power'.

Hierdoor start de Nederlander morgen op de eerste startrij naast zijn grote rivaal Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur maakte zelf eveneens een foutje, hij spinde, maar herstelde zich met pole. Verstappen toonde zich na afloop zeer koeltjes maar baalt vanzelfsprekend wel van de vermoedelijke motorproblemen die zijn kwalificatie verpestte.

Problemen

Eenmaal uit de auto was Verstappen als tweede aan de beurt bij de gebruikelijke interviews. Ditmaal mocht Naomi Schiff de vragen stellen en Verstappen sprak duidelijke taal: "Ik kon mijn laatste run niet doen. De DRS werkte niet of ik verloor gewoon vermogen. Dat is natuurlijk best wel jammer. Maar we staan op de eerste startrij en als je kijkt naar dit weekend, dan is dat een goed resultaat. Ik had nog wel heel graag een tweede run gedaan."

Banden

Verstappen weet vanzelfsprekend dat de punten pas op zondag worden verdeeld. De Nederlandse regerend wereldkampioen blijft dan ook kalm en vertrouwd op de dag van morgen. "Het lijkt erop dat we in de races nogal goed bezig zijn met onze banden. Morgen zal het weer bloedheet en warm worden hier en de baan zal lastig worden. Hopelijk kan onze auto ervan profiteren met de banden."