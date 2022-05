Marko vertrouwt Aston Martin niet: "Bewijs dat er gegevens zijn gedownload"

Aston Martin heeft zichzelf vandaag op de voorgrond geplaatst. De Britse renstal toonde vandaag namelijk hun geüpdatete AMR22 die nogal wat gelijkenissen heeft met de wagen van Red Bull Racing. Volgens autosportfederatie FIA is er niets illegaals aan de hand maar bij Red Bull is men daar niet zo zeker van.

Bij Red Bull vragen ze zich namelijk af of er echt niets is gekopieerd. De Oostenrijkers kwamen dan ook met een eigen statement na afloop van de eerste vrije training. Red Bull-adviseur Helmut Marko was nogal duidelijk bij de Duitse tak van Sky Sports: "Men moet nu ophelderen hoe deze enorme kopie tot stand is gekomen! Kopiëren is niet verboden maar je moet begrijpen dat zeven mensen bij ons zijn weggehaald en onze belangrijkste aerodynamische man met een enorm bedrag naar Aston Martin is gelokt!"

Marko doelt op Dan Fellows die eerder dit jaar overstapte naar de Britse renstal. De Oostenrijkse adviseur lijkt het onderzoek van de FIA niet geheel te vertrouwen: "We zijn momenteel nog enkele feiten aan het onderzoeken en dat gaan wij op een grondige manier doen. Het draait dan niet alleen over Fellows. Er is bewijs dat er gegevens zijn gedownload. Hoe is het mogelijk om zonder documentatie een dusdanige kopie van onze auto te maken?"