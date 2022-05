Hamilton vermaakt zich met beroemdheden in Verenigde Staten

Het is algemeen bekend dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich graag onderdompelt in de wereld van de rich and famous. De Britse Mercedes-coureur heeft veel bekende vrienden en is vaak te zien in het gezelschap van wereldberoemde sporters, acteurs of andere artiesten.

Rondom de Grand Grand Prix van Miami kon de Brit dan ook rondhangen met veel van zijn bekende vrienden. Hamilton reisde tevens af naar New York. Hier ontmoette de Britse Mercedes-coureur wederom meerdere beroemdheden waaronder de rapper Post Malone en acteur Paul Rudd. Hamilton had het duidelijk naar zijn zin, waarschijnlijk zal hij minder hard lachen als hij weer problemen heeft met zijn Mercedes.