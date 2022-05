Leclerc kijkt niet naar concurrentie: "Dat komt niet als een verrassing"

Ferrari-coureur Charles Leclerc begon op zeer sterke wijze aan het huidige seizoen. De Monegaskische coureur wist twee van de eerste drie races te winnen en had een flinke voorsprong op de concurrentie opgebouwd. Maar de concurrentie van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is zeker niet mals.

Verstappen slaat inmiddels weer hard terug naar de concurrentie. De Nederlander heeft momenteel het momentum stevig in handen, hij wist in Imola de sprint en de race te winnen en ook in Miami ging hij er met de zege vandoor. Verstappen heeft zijn achterstand op Leclerc dan ook stevig verkleind en de Monegask kan de Nederlander in zijn spiegels zien aankomen.

Zorgen

Toch maakt Leclerc zich amper zorgen over de dreiging uit het Red Bull-kamp. De Ferrari-coureur weet immers zelf ook wel dat de Oostenrijkse concurrentie niet stil zit. Tegenover internationale media is Leclerc glashelder over de dreiging van de rivalen: "Er zijn helemaal geen zorgen. Natuurlijk boeken ze vooruitgang, ik denk dat iedereen had verwacht dat ze zich zouden verbeteren. Ze zijn een enorm sterk team, we zijn ervan op de hoogte. Dit komt dan ook niet binnen als een verrassing."

Updates

Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix op het programma en kan Leclerc zich weer laten zien. De Monegask kijkt dan ook uit naar het kunnen van zijn eigen team: "Ik heb heel erg veel vertrouwen in mijn team. Ik weet zeker dat we updates meenemen die ons weer aan kop kunnen krijgen. We werken heel erg goed, dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan om terug te komen aan de kop. Ik hoop dus dat deze upgrades ervoor zorgen dat we Red Bull weer kunnen gaan uitdagen."