Alpine staat wel achter mogelijke komst Andretti

Momenteel zijn er tien teams actief in de Formule 1. Het is algemeen bekend dat er een elfde kaper op de kust ligt, Michael Andretti wil immers zeer graag de sport betreden met zijn eigen team. De Amerikaanse telg van de bekende racefamilie geeft aan zijn zaakjes op orde te hebben.

De meeste huidige teams zijn echter niet zo enthousiast over de mogelijke komst van Andretti. Men vreest dat ze hierdoor aardig wat centjes kunnen mislopen, ze zijn namelijk bang dat ze minder geld gaan ontvangen omdat dit evenredig over de renstallen wordt verdeeld. Toch is er ook wel steun voor een mogelijke intrede van het team van Andretti.

Bij het team van Alpine zien ze de mogelijke komst van de Amerikaanse renstal namelijk wel zitten. Andretti en Renault hebben namelijk een dealtje gesloten over met mogelijk leveren van power units. Alpine CEO Laurent Rossi spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Ik ben er een voorstander van. Dit gaat samen met de groei in de Verenigde Staten. Ik denk dat het kan bijdragen aan de show en dat genereert aandacht in de VS. Daardoor krijgen we meer omzet."