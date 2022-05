Leclerc wil toeslaan in thuisrace: "Moet dit jaar maar eens gebeuren"

Over anderhalve week staat de legendarische Grand Prix van Monaco weer op de kalender. De race is elk jaar weer een hoogtepunt op de kalender, daarnaast wordt een foutje op het Monegaskische asfalt gelijk afgestraft. De Grand Prix kan dan ook zomaar een grote rol gaan spelen in de titelstrijd.

Wereldkampioenschapsleider Charles Leclerc reed afgelopen weekend al zijn eerste rondjes over het circuit. De Monegaskische Ferrari-coureur nam tijdens de Historische Grand Prix plaats achter het stuur van de legendarische Ferrari van Niki Lauda. Zijn demonstratierondje eindigde in tranen, de remmen begaven het en hij crashte. Het was een pijnlijk weerzien van Leclerc met zijn thuiscircuit.

Waardering

Leclerc is zich dan ook zeer bewust van de gevaren van het circuit door de straten van zijn vaderland. De Monegask weet wat er allemaal mis kan gaan. Tegenover Sky Sports deelt de Ferrari-coureur zijn duidelijk analyse van het bekende circuit: "Voor de Formule 1-coureurs is het de uitdaging om hier rond te rijden met geen ruimte voor een foutje. Dat is iets wat wij als coureurs allemaal kunnen waarderen."

Schoolbus

Leclerc is de enige Monegask op de grid en de Grand Prix is voor hem dan ook zeer speciaal. De Ferrari-coureur racet straks weer door de straten van zijn jeugd. "Voor mij zijn dit tevens de straten waarover mijn bus naar school elke ochtend reed. Dit is echt een heel erg bijzondere baan. Ik heb er helaas nog niet kunnen winnen dus ik moet daar dit jaar misschien maar eens voor gaan zorgen."