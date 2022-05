VeeKay: "Laten we hopen dat het een slechte generale betrof"

In 2021 pakte Rinus VeeKay zijn grootste triomf op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway, maar afgelopen zaterdag was het kommer en kwel voor de 21-jarige Hoofddorper op de road course.

Na een tegenvallende kwalificatie moest de Ed Carpenter Racing-coureur zich naar voren vechten in droog-natte omstandigheden. Dat was op voorhand geen makkelijke opgave, maar met de listige weersomstandigheden kon vanalles nog gebeuren in positieve zin. Dat bleef voor VeeKay echter uit en hij finishte op ruime achterstand van de rest op de 23ste plaats.

"Het is jammer dat we vandaag geen kans hebben gehad om te strijden om de topposities, want een goed resultaat was zeker mogelijk geweest”, laat VeeKay vanuit de Verenigde Staten weten. "Het tegenvallende kwalificatieresultaat van vrijdag werd eigenlijk weggepoetst door de moeilijke omstandigheden. Het was mijn eerste IndyCar-race in de regen en het was precies wat ik ervan verwachtte, namelijk behoorlijk tricky. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het zicht zou zijn met het aeroscreen en weet inmiddels dat-ie ontzettend vies wordt!"

Dat het tricky was, stond buiten kijf. De ene coureur naar de andere vloog van de baan en de wisselende weersomstandigheden gooiden alle strategieën overboord. Rijders die in het achterveld bivakeerden, konden een half uur later zomaar vooraan rijden of vice versa. Ook VeeKay rook zijn kansen en gooide zich met zijn #21 Chevrolet-machine in de strijd, maar uiteindelijk zonder succes.

"Ik kon me mengen in het gevecht om de toptienplaatsen toen Ilott zijn ellebogen uitstak. Vanwege die actie raakte ik op het gras, wat nog nat was. Daardoor brak de achterkant uit. Devlin klapte er bovenop en vanaf dat moment reed ik achter de feiten aan. De monteurs hebben knap werk verricht door mijn #21 Building Tomorrow Chevrolet weer rijklaar te krijgen. Helaas was mijn achterstand al dusdanig groot, dat ik geen rol van betekenis meer speelde in de race."

De uitslag van zaterdag viel uit de toon met andere prestaties in Indianapolis. VeeKay en de Brickyard zijn een ideale match als je kijkt naar zijn resultaten op zowel de kombaan en het circuit.

Vooralsnog maakt de Hoofddorper zich geen zorgen en heeft veel zin in de 106de Indy 500 die 29 mei wordt verreden. “Laten we hopen dat het een slechte generale betrof, die een zeer goede uitvoering voorspelt. Komende week gaat het los op de Speedway en onze resultaten uit het recente verleden bieden veel hoop. Ik weet dat Ed Carpenter Racing een sterk team heeft klaarstaan en kan niet wachten om – voor de derde keer alweer! – deel te nemen aan het grootste spektakel in het racen, de Indianapolis 500”, besluit VeeKay strijdvaardig.