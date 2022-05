FIA-president sluit race-ban niet uit ''Er moet één regel zijn voor iedereen''

FIA-president Ben Sulayem heeft nu voor het eerst in het openbaar gesproken over het sieradenverbod dat wordt afgedwongen door de FIA, het overkoepelende autosportorgaan . En hoewel de FIA-president niet zei of Hamilton een rijverbod zou krijgen in Monaco, bevestigde hij wel dat er boetes zullen worden uitgedeeld.



"Dat is aan hem. Er zijn boetes die van toepassing zijn", zei hij tegen de Daily Mail. "Het is alsof iemand te hard rijdt op de weg - je kunt ze niet stoppen om het te doen, maar ze krijgen een boete, zelfs als het per ongeluk was.''



Ben Sulayem wil voor niemand uitzondering maken, ook niet voor een zevenvoudig wereldkampioen. "Je kunt mensen niet laten gaan omdat het je vrienden zijn. Er moet één regel zijn voor iedereen, en dat is dat."

Hij voegde eraan toe: “Ik hou van sieraden. Ik ben er helemaal weg van. Maar in de auto kan er geen keuze zijn. Mensen zeggen dat ze de regels nog niet eerder zijn ingevoerd. Vraag me niet waarom niet. Mensen kunnen aan de vorige wedstrijdleiders vragen waarom dat zo is.''