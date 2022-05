Video: Coureurs schatten elkaar lengte in

De Formule 1 zet hun coureurs graag in voor allerlei PR-evenementen. Al jarenlang organiseren zo onder de coureurs de quiz 'Grill the Grid'. De Formule 1-kennis van de coureurs wordt op YouTube aan de kaak gesteld en elk seizoen bedenkt men weer een nieuwe twist aan de quiz.

In het gloednieuwe seizoen moeten de coureurs elkaar op de juiste lengte rangschikken. Het is direct duidelijk dat de heren coureurs elkaar amper scannen op lengte. Valtteri Bottas doet zijn best maar maakt er een rommeltje van, Lewis Hamilton vindt Esteban Ocon te lang voor het boord en de meeste andere coureurs zijn compleet de kluts kwijt.