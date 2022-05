Wolff wil zeropod niet opgeven: "Ik sluit niets uit"

Het team van Mercedes is nog niet op de gewenste manier aan het huidige seizoen begonnen. De Duitse regerend constructeurskampioen komt snelheid tekort ten opzichte van rivalen Red Bull Racing en Ferrari. Daarnaast kampt men met enorme porpoising-problemen waarvan coureurs Lewis Hamilton en George Russell ernstig last hebben.

Mercedes rijdt dit seizoen rond met een bijzonder concept dat enorm afwijkt van de ideeën van de concurrentie. De Duitse renstal heeft immers een auto ontwikkeld met zeer kleine sidepods, het lijkt er zelfs op dat deze helemaal ontbreken. Het concept werd omgedoopt tot zeropods maar het is nog maar de vraag of ze een lang leven hebben.

Het zou immers zomaar kunnen dat Mercedes, in de jacht naar hernieuwd succes, terug gaat vallen op hun oude concept. Teambaas Toto Wolff wil het plan niet van tafel schuiven. Tegenover Motorsport.com is de Oostenrijker duidelijk: "Ik sluit niets uit maar we moeten onze mensen het voordeel van de twijfel geven. Ze hebben geweldige raceauto's ontwikkeld in het verleden en we weten zeker dat dit de juiste route is. In Barcelona kunnen we de data van nu en de data van de tests in februari met elkaar vergelijken. We kunnen ook meer data verzamelen."