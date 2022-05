Pierre Gasly: "Actie met Alonso zorgde voor incident met Norris"

Pierre Gasly en Lando Norris zorgde aan het einde van de Miami Grand Prix van 2022 voor de komst van de Safety-Car. De Fransman kende de afgelopen dagen eindelijk weer eens een solide weekend totdat het mis ging in de slotfase van de race.

Gasly, in de top tien gestart voor de eerste Grand Prix van Miami, knokte gedurende de hele race met diverse coureurs voor de punten. In de 40e ronde maakte de Fransman contact met de auto van Fernando Alonso. Gasly besloot om door te rijden, hetgeen hem, en Lando Norris, uiteindelijk de crash zou opleveren.

"We wilden kijken of we nog door konden met de auto, maar het was al snel duidelijk dat de auto te beschadigd was. Ik kon eigenlijk niet meer op de baan blijven en al helemaal niet meer naar links sturen", sprak de teleurgestelde Alpha Tauri-coureur na afloop in de Mixed Zone tegenover de aanwezige media.

"Tijdens mijn in-lap naar de pits, die ik vrij rustig reed, ging ik na bocht zeven van mijn gas af om de andere coureurs te laten passeren. Precies op dat moment raakte Lando mijn linker voorwiel. Ik probeerde echt naar rechts te sturen in bocht 8, maar helaas ging dat niet meer. "

De Franse Red Bull-junior kende tot nu toe een matig seizoen. Waar hij in 2021 floreerde met goede resultaten, komt hij tot op heden nog niet lekker uit de verf. Na vijf wedstrijden staan er slechts zes punten achter zijn naam, vier minder dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.