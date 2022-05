Russell zag slechte kwalificatie niet aankomen: "Geen verrassing meer toen ik in de auto zat"

Mercedes begon vol goede moed aan het weekend in Miami. De Duitse renstal kende een sterke vrijdag en men keek uit naar de belangrijke zaterdag. In de derde vrije training waren de zilverpijlen echter weer in de staart van het veld te vinden. Ook in de kwalificatie wilde het weer niet lukken.

George Russell was ditmaal de slechts presterende Mercedes-coureur. De talentvolle Brit worstelde met zijn Mercedes, die wederom zeer veel last had van porpoising. Russell hield zijn zilverpijl nog net onder controle en kwam dan ook niet door het tweede kwalificatiedeel heen in Miami. Hij start de race vanavond vanaf de teleurstellende twaalfde plaats.

Verrassing

Na afloop van de kwalificatie overheerste er bij de Brit dan ook teleurstelling. Hij had op meer gehoopt en dat laat hij op duidelijke wijze weten tegenover Motorsport.com: "In eerste instantie kwam dit voor mij als een fikse verrassing. Maar het was daarna geen verrassing meer toen ik eenmaal langer in de auto zat en ervaarde hoe de wagen aanvoelde. De auto voelde compleet anders aan. We hadden erg veel last van porpoising. We begrepen niet waardoor dat kwam en dat maakte het lastig. Het was tevens voor het eerst dat ik er een hele bocht last van had, ik stuiterde door bocht 4 en 5. Ik was langzamer dan vrijdag, de rest was een seconde sneller."

Beest

Op de televisiebeelden was overduidelijk te zien dat de porpoising weer als vanouds aanwezig was bij Russell. Daarnaast schoot de Mercedes alle kanten op, het leek erop dat de balans helemaal verdwenen was bij zijn bolide. Het was een enorme factor van ergernis voor de Brit: "De achterkant schoot echt alle kanten op. Daar is helemaal geen stabiliteit. Vrijdag vlogen wij echt door de eerste sector heen. Ik had dan ook best wel veel vertrouwen in de auto. Zaterdag voelde de auto ineens aan als een compleet ander beest, we begrijpen echt niet waardoor dat komt."