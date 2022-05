McLaren: "Wij gaan het team niet verkopen aan Audi"

McLaren-teambaas Brown heeft nadrukkelijk aangegeven dat de naam van het team niet uit de Formule 1 zal verdwijnen. Hij bevestigde dat het gesprekken heeft gevoerd met Audi, dat in 2026 de F1 wil betreden. Brown zei echter niet akkoord te gaan met een verkoop of rebranding van het team dat 56 jaar geleden zijn eerste Grand Prix reed.

Brown vertelde in Miami: "Onze aandeelhouders zijn zeer toegewijd aan McLaren. We hebben wel gesprekken gehad met Audi maar ons team is niet te koop. We zijn erg toegewijd aan onze toekomst. We doen het heel goed op het circuit. De aandeelhouders hebben forse investeringen gedaan om ons team de middelen te geven die we nodig hebben om weer naar voren te komen."

"Commercieel doen we het heel goed. Het moreel in het team is echt goed. We hebben geen enkel belang bij de verkoop van het raceteam."

Brown sloot echter niet uit dat het door Mercedes aangedreven team in de toekomst klanten van Audi-motoren zou worden. "We zullen een buy-out van McLaren niet overwegen. Het is aan Andreas Seidl om te beslissen welke krachtbron hij achterin de raceauto wil hebben, maar alle gesprekken over de aankoop van McLaren zijn een no-go."

Het geluk van het team is omgedraaid sinds medio 2020, toen het team en de rest van de groep moesten bezuinigen als gevolg van de coronapandemie. Vervolgens trok het aanzienlijke investeringen aan van MSP Sports Capital.

"We bevinden ons in een heel sterke positie ten opzichte van 18 maanden geleden. MSP Sports Capital kwam als investeerder in het team. Jullie kennen allemaal de situatie waarin we ons 18 maanden geleden bevonden en dat lijkt nu lang geleden, vooral gezien de stand van zaken nu. Onze voorwaarden voor elke samenwerking zullen zijn dat we het eigendom van het raceteam behouden en als iemand een ander gesprek wil hebben, dan is er geen gesprek mogelijk."