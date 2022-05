Latifi heeft weinig zelfvertrouwen: "Alex voelt zich meer op zijn gemak"

Nicolas Latifi kende een stroeve start van het seizoen met enkele crashes als dieptepunt. Dat terwijl zijn teamgenoot bij Williams, Alex Albon, het tegenovergestelde lijkt te zijn. De Canadees beaamt dat hij zelfvertrouwen mist in de FW44.

"Het is met alles", zei Latifi. “Zodra je niet voluit door de rechte stukken komt, begint het. Het is duidelijk dat Alex zich duidelijk meer op zijn gemak voelt met de auto. Ik bedoel, ongeacht het tempo van de auto, we weten dat we downforce missen. We weten dat we worstelen met evenwichtsproblemen - dit is duidelijk. Maar hij doet het beter in het managen, dus ik moet op dat niveau komen."

“Voor mij is het gewoon een puur gevoel en vertrouwen met de auto. Het is geen rijstijl - dat ik te laat rem, niet genoeg snelheid meeneem mid-corner, enzovoort. Als je het vertrouwen in de auto niet voelt, kun je niet aan de meer technische aspecten beginnen te werken, terwijl je uiteindelijk aan die dingen moet werken."

Albon scoorde een sensationeel punt in Melbourne en zorgde met een alternatieve strategie dat het roemruchte team van de hatelijke nulscore afkwam. Latifi eindigde niet hoger dan de zestiende positie.

Geruchten gaan in de rondte dat Latifi wordt vervangen, ondanks zijn sponsorgeld van Safina. De naam van Oscar Piastri circuleert in de paddock om het stoeltje van de Canadees over te nemen met behulp van Alpine, waar de Australiër in dienst is. Williams-baas Jost Capito heeft de geruchten ontkent en staat volledig achter Latifi.