VCARB-CEO doet geheimzinnig over toekomst Ricciardo

Daniel Ricciardo kende een goede vrijdag in Singapore. De Australische Visa Cash App RB-coureur noteerde de zesde tijd in de tweede vrije training, maar zijn toekomst blijft onzeker. VCARB-CEO Peter Bayer laat in het midden of Singapore de laatste race van Ricciardo is.

In Singapore gonst het van de geruchten over de toekomst van Ricciardo. De Australiër lijkt te worden vervangen door Liam Lawson, maar wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De kans is groot dat Lawson vanaf 2025 de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda is, maar het kan ook zomaar zo zijn dat Singapore de laatste race van Ricciardo is. De Australiër kon daar zelf geen duidelijkheid over geven.

VCARB-CEO Peter Bayer kan die zekerheid ook niet geven. In Singapore werd Bayer naar de situatie gevraagd door de Duitse tak van Sky Sports: "De primaire focus ligt op 2025. Wat er dan zal gebeuren, en of er nog iets gaat gebeuren voor dit seizoen valt nog te bezien. Eigenlijk hebben we het hele jaar gesprekken en deadlines gehad. Oorspronkelijk was het het idee tijdens de zomerstop na te denken over deze zaak. Vervolgen probeerden we voor beide teams wat meer tijd te winnen. Het gaat op grote beslissingen en strategische beslissingen over wie waar rijdt. Singapore is zeker een nieuw punt en nu zullen er discussies plaatsvinden na deze race om onze line-up voor 2025 en andere opties te bespreken."