Bottas over Ferrari-motor: "Ze hebben vooruitgang geboekt"

Valtteri Bottas heeft sinds de intrede van de v6-hybrid-krachtbronnen alleen gereden met Mercedes, bij Williams en voor het eigen team van de Duitse autofabrikant. Sinds zijn overstap naar Alfa Romeo ligt er een Ferrari-motor onder de motorkap. Tussen beide power units zijn duidelijke verschillen volgens de Fin.

"Het gebruik van de extra energie en de strategie in de race, het is anders in termen van hoe je het beheert, "legde de tienvoudig GP-winnaar uit. "Het voelt alsof met de Ferrari-motor, meer dingen handmatig worden gedaan door de rijder dan bij Mercedes, er waren veel meer automatische modi, zoals aanvallen of verdedigen. Maar aan de kant van Ferrari, althans bij Alfa Romeo, is er meer handmatig beheer, meer verantwoordelijkheid voor de coureur."

Op de vraag of Bottas het vervelend vindt dat hij nu zelf meer moet regelen in de cockpit, zei de Fin. "Ik vind het niet erg. Het is leuk om de batterij en zo te beheren."

De belangrijkste vraag is natuurlijk of één van twee motoren meer vermogen heeft. "Eerlijk gezegd geen groot verschil. Dat betekent dus dat ze vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van vorig jaar!"

“Maar de rijeigenschappen zijn voor mij het grootste verschil. Dat is een kracht van Ferrari's motor, de rijeigenschappen. Het voelt het alsof het meer opties geeft over welke versnellingen te gebruiken, enzovoort. Dus qua rijvaardigheid, zou ik zeggen, is het grote pluspunt van de Ferrari-motor", concludeerde Bottas.