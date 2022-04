Lammers blij met uitspraak rechter: "We kunnen ons weer focussen op evenement"

Dinsdagmiddag heeft de rechtbank van Haarlem bepaald dat met de verleende stikstofvergunning voor de Nederlandse Grand Prix terecht is toegewezen. Jan Lammers, voormalig F1-coureur en sportief directeur van de Dutch Grand Prix, was blij met de uitspraak in de bodemprocedure die was aangespannen door milieuorganisaties.

"Ik zeg niet opgelucht, want in een democratie moet het recht zijn beloop krijgen. Maar we zijn er wel blij mee, want nu kunnen we ons weer focussen op het evenement", zei de Zandvoorter in reactie tegen de pers.

"Het maakt alles weer een stuk gemakkelijker voor ons, hoewel we niet onverschillig in de kwestie staan. De milieuorganisaties hebben het volste recht de vergunning aan te vechten. Zouden wij in het ongelijk zijn gesteld, dan hadden we dat moeten accepteren", aldus Lammers.

Circuit Zandvoort is nog niet helemaal af van tegenstribbelende natuurgroeperingen. Mobilisation for Environment besloot direct na de uitspraak in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. MOB vindt dat de rechtbank in Haarlem onvoldoende heeft gekeken naar de stikstofberekening die is gedaan door een onafhankelijk bureau.