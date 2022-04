Seidl opgelucht: "Australië was geen eenmalig resultaat"

Het podium van Lando Norris is voor McLaren een flinke boost voor iedereen binnen het team. Twee weken eerder in Australië heeft de renstal uit Woking een vijfde en een zesde plaats gescoord. Deze resultaten uit de afgelopen twee races staan in schril contranst met de start van 2022.

Teambaas Andreas Seidl is blij dat de wedstrijd in Melbourne geen uitzondering was en dat de goede vorm is doorgetrokken naar Imola. "Het is geweldig om te zien dat we deze consistentie hebben, en geweldig om te zien dat we de bevestiging hebben nu dat Melbourne niet zomaar een eenmalig resultaat was, maar dat de MCL36 eigenlijk een goede auto is en een solide basis voor alle verdere ontwikkelingen die in de maak zijn” zei Seidl, geciteerd door Autosport.

De McLaren-teambaas vervolgt: "Het was geweldig om dit weekend onder normale omstandigheden te zien dat we competitief waren en dat we dit weekend uiteindelijk het op twee na snelste team waren."

Seidl blijft ondanks het eremetaal in San Marino realistisch over de podiumkansen in de nabije toekomst. "Natuurlijk moet een van de twee auto's van Red Bulls en de Ferrari een probleem hebben, omdat ze een grote stap voor lijken te zijn op het gebied van prestaties, maar tegelijkertijd gaat het niet alleen over prestaties'' zei Seidl.

"Het gaat ook om alles te laten samenkomen in het raceweekend, wat we dus afgelopen weekend hebben gedaan."