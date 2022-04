Sainz houdt vertrouwen: "Als ik meer vertrouwen krijg ga ik echt sneller"

Het team van Ferrari is met Charles Leclerc sterk aan het seizoen begonnen. De Monegask wist te winnen in Bahrein en Australië en lijkt zich op te kunnen maken voor een strijd met Max Verstappen. De andere Ferrari-coureur Carlos Sainz kent vooralsnog echter een nogal moeizame periode.

De Spanjaard begon nog zeer sterk aan het seizoen. In de eerste twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië eindigde Sainz immers nog gewoon op het podium. In Australië ging het echter mis en spinde hij in de eerste ronde, zijn foutje had gevolgen want zijn Ferrari stond muurvast in de grindbak. Ook afgelopen weekend ging het weer mis. Op het vochtige Imola werd Sainz in de eerste chicane aangetikt door Daniel Ricciardo en eindigde zijn race wederom in het grind.

Sainz zelf blijft echter sterk in zijn schoenen staan. De Ferrari-coureur wil niet bij de pakken neer gaan zitten en valt terug op zijn ervaringen uit het verleden. De Spanjaard wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat ik in mijn beide seizoenen voor McLaren ook elke keer een zware start van het seizoen had. Daarna had ik echter drie hele goede kwarten. Je krijgt echt altijd betere periodes en je komt altijd in periodes terecht waar dingen niet jou kant oprollen."

Vertrouwen

Sainz denkt dan ook dat het succes er snel weer zal zijn. Hij heeft er veel vertrouwen in en ziet dat zijn Ferrari de snelheid heeft om tot dat succes te komen: "Ik heb er vertrouwen in dat ik de situatie weer heel erg snel kan gaan omdraaien. Tijdens deze laatste weekenden in Australië en Imola was er wel snelheid. Ik had ook vertrouwen. Als ik een stapje meer vertrouwen krijg in de auto, dan ga ik echt sneller."