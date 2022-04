F1 drukt teams op het hart: "Actie voor fans niet negeren"

Sportief directeur van de Formule 1, Ross Brawn, wil in 2023 meer sprintraces om fans meer entertainment te bieden tijdens een Grand Prix-weekend. Meer sprintraces was aanvankelijk al het plan in 2022, maar daar staken de renstallen een stokje voor vanwege financiële redenen.

De voormalig Ferrari-chef denkt dat hij de teams kan overtuigen om alsnog het idee van zes sprintraces per seizoen uit te rollen. "Ik ben optimistisch dat de teams er allemaal de waarde van inzien. Vergeet niet dat door de komst van een sprintrace ook de vrijdag spektakel geeft met de kwalificatierace. Dat betekent drie dagen actie voor de fans en dat kunnen we niet negeren."