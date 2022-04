Leclerc niet blij met tweede plaats: "Wat een schande"

Ferrari begon vanmiddag weer uitstekend aan het Grand Prix weekend van Emilia Romagna. De vierde race van het seizoen wordt gereden op het beroemde circuit van Imola in Italië, waardoor het uiteraard een thuisrace is voor het Italiaanse team.

Carlos Sainz had deze week zijn handtekening gezet onder een nieuw 2-jarig contract en dat is maar goed ook, want hij crashte in Q2 waardoor hij als tiende moet starten en de pretvreugde snel naar beneden haalde. Teamgenoot Charles Leclerc is niet blij met de tweede plaats achter Max Verstappen, die de pole position voor zijn neus wegpakte. Over de boordradio zei de Monegask: "Wat een schande! We hadden de snelheid om pole te pakken."

Toen hij uit de auto was gestapt zei hij tegen de media in San Marino: "Op het moment dat het erom ging in Q3 heb ik de verkeerde keus gemaakt, maar zo is het leven nu eenmaal. We zullen ervan leren. De tweede plaats is geen ramp en ik zal er alles aan doen."

"De omstandigheden waren lastig. Zeker op de slicks was het gevaarlijk omdat er soms hele natte plekken waren. Je moet dan proberen zoveel mogelijk ronden te rijden en wachten op Q3. Op dat moment moet je alles aan elkaar knopen en daarom is het zo frustrerend voor mij dat het niet is gelukt."