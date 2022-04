Mazepin ziet opties: "Ben geïnteresseerd in woestijnrally's"

De oorlog in Oekraïne zorgde ervoor dat Nikita Mazepin werd ontslagen bij het team van Haas. De Russische coureur werd de deur gewezen en ook de sponsorstickers van Uralkali werden van de bolide verwijderd. Haas moest opzoek naar een vervanger en kwam uit bij Kevin Magnussen, die zeer aardig presteert.

Mazepin zit ondertussen werkloos thuis en is in de tussentijd, samen met zijn vader, op een sanctielijst van de Europese Unie geplaats. Racen in een andere klassen zit er dus ook niet in en de bekritiseerde Rus is niet bepaald tevreden met de manier waarop hij werd ontslagen door Haas. Hij houdt zelfs hoop op een vervolg van zijn Formule 1-avontuur.

Pauze

Veel fans missen Mazepin totaal niet. De Russische coureur crashte met enige regelmaat tijdens zijn eerste seizoen in de sport en daarnaast hinderde hij regelmatig collega-coureurs. Mazepin zelf denkt dat hij terug kan keren in de sport, zo zegt hij tegen Ria Novosti. "Mijn loopbaan staat momenteel op pauze. Maar ik ben al 18 jaar betrokken bij de autosport en ik ga het niet zomaar achterlaten. Ik zorg ervoor dat ik in vorm blijf en ik hoop dat ik kan terugkeren in de Formule 1."

Rally's

Mazepin realiseert zich daarnaast ook heus wel dat een vervolg van zijn Formule 1-loopbaan lastig gaat worden. De bekritiseerde Rus heeft ook al een plan B beschikbaar: "Als dat niet van de grond gaat komen, dan zal ik andere opties voor het racen op vier wielen overwegen. Ik ben geïnteresseerd in woestijnraces. De Dakar Rally is een mogelijkheid en dat geldt ook voor de Silk Way Rally."