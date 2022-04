Verstappen: "Voorlopig geen oplossing voor problemen."

Max Verstappen heeft gezegd dat het nog niet duidelijk is hoe Red Bull Racing hun problemen zal oplossen, of het nu gaat om hun lastige betrouwbaarheid of andere problemen waar het team mee te maken heeft. De wereldkampioen viel voor de tweede keer uit met betrouwbaarheidsproblemen in de eerste drie races van het seizoen met een brandstoflek, nadat hij op de tweede plaats reed achter Charles Leclerc in Australië.

Verstappen zei na het einde van zijn race dat het zowel frustrerend als onaanvaardbaar was dat dit het geval zou moeten zijn, en hij weet nog niet hoe deze problemen kunnen worden opgelost. In gesprek met Bild zei de Nederlander: "We hebben uitvalbeurten. Ik ben niet blij met de balans van de auto. Er zijn veel dingen om aan te werken. Er is geen duidelijke oplossing. We moeten dus allemaal hard blijven werken. De betrouwbaarheid is niet zoals verwacht. De balans ook niet. Bovendien hadden we tijdens de race echt moeite met de banden. Ik ben natuurlijk gefrustreerd, maar er is nu niets aan te doen."

Hoewel Verstappen als tweede eindigde, was de Ferrari van Leclerc in dominante vorm in de race op Albert Park, en de Nederlander gelooft dat zijn team in meer dan één opzicht al te ver achter ligt op de Scuderia.

Hoewel de RB18 relatief onbetrouwbaar is gebleken, wees teambaas Christian Horner erop dat hij liever een snelle auto betrouwbaar wil maken dan te proberen een langzamere auto sneller maken.