Nigel Mansell verkoopt twee bijzondere Formule 1-wagens

Met enige regelmaat worden er bijzondere auto's aangeboden op een veiling. Het komt echter niet vaak voor dat er bijzondere Formule 1-auto's onder de hamer gaan. Nu heeft de verzamelaar echter de kans om twee bijzondere, historische wagens op de kop te tikken. Er gaan twee opvallende Formule 1-wagens de deur uit.

Enkelvoudig wereldkampioen Nigel Mansell verkoopt namelijk twee van zijn voormalige Formule 1-wagens. De Brit neemt afscheid van zijn Williams FW14 uit 1991 en zijn Ferrari 640 uit 1989. De Williams staat bij veel fans in het geheugen gegrift. Mansell won namelijk in dit model de Britse Grand Prix waarna hij in de uitloopronde de stilgevallen Ayrton Senna een lift gaf. Het beeld van Senna op de Williams is inmiddels een bekend onderdeel van de Formule 1-geschiedenis.

Mansell verkoopt ook de wagens waarmee hij deelnam aan de Grand Prix Masters in 2005 en 2006. Daarnaast verkoopt hij ook nog twee bijzondere straatauto's. De wagens worden op 14 mei geveild. Het bekende veilingshuis RM Sotheby's zal de wagens gaan veilen in Monaco. Het is niet bekend hoeveel de wagens moeten gaan opbrengen.