Button: "Verrassend dat Lando een langdurig contract tekende"

Lando Norris tekende bij McLaren een langdurig contract tot eind februari 2025 zonder ontsnappingsclausules. Sky-analist en voormalig F1-coureur Jenson Button twijfelt - met de prestaties van het team in het achterhoofd - of het wel een verstandige zet was van zijn jongere landgenoot.

"Over Lando, het was verrassend dat hij aan het begin van zijn carrière zo'n lang contract tekende", citeerde GPFans. "We willen allemaal teamspelers zijn, maar je weet nooit waar het team over drie jaar staat."

McLaren leefde na het debacle met Honda in 2020 en 2021 weer op met een derde en vierde plaats in het constructeursklassement. Ook scoorde de renstal uit Woking vorig jaar op Monza een dubbelzege en behaalde meerdere podia. In 2022 bungelt het historische team in de middenmoot en dat id waar Norris niet op had gehoopt. "Maar het enige wat hij kan doen is teruggaan naar het team, hen vertellen wat de problemen zijn en proberen deze op te lossen", vervolgt Button.

Toch denkt de wereldkampioen van 2009 dat McLaren de weg weer omhoog zal vinden. "Dit is een geweldig team. Ze hebben meerdere kampioenschappen gewonnen, ze hebben veel nieuwe mensen die ook zeer bekwaam zijn. Het gaat om die teambuilding, dat team dat bij elkaar blijft en de auto zo goed mogelijk ontwikkelt."

Button reed zelf voor McLaren van 2010 tot 2016 en hield het daarna voor gezien in de Formule 1 ondanks een overeenkomst voor een terugkeer in 2018. Zijn beste klassering voor McLaren in de rangschikking was in 2011 met een tweede plaats. In 2017 viel Button nog in voor Alonso, die afwezig was vanwege de Indy500.