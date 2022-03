F1 streams: zo kijk je (gratis) Formule 1 livestreams wereldwijd

Dit raceweekend staan de heren coureurs weer aan de start van de volgende Grand Prix van de kalender. Wereldwijd zitten er vele miljoenen mensen klaar om de actie te zorgen, allemaal op een andere manier. In Nederland kan men de sport volgen via Viaplay of F1 TV. Tot vorig seizoen kon men in Nederland terecht bij Ziggo Sport, veel fans zijn nog zwevende en hebben nog geen keuze gemaakt.

De keuze is reuze maar als je bijvoorbeeld niet zit te wachten op het Nederlandse commentaar of je geschikte commentaar er niet tussen zit, zit je met de gebakken peren. De problemen worden alleen maar groter zodra je in het buitenland zit, hier kan je immers helemaal niet naar je favoriete Formule 1 stream kijken en dat is uiterst onhandig als je naar een Grand Prix wilt kijken in je hotel, vakantieadres of vergaderzaal in het buitenland.

Oplossing om wereldwijd formule 1 te streamen

Gelukkig is er in deze moderne tijd gewoon een oplossing om gratis toegang te krijgen tot verscheidene F1 streams van over de hele wereld; namelijk door een Virtual Private Network, oftewel een VPN, te gebruiken. Het werkt middels een eenvoudige app, die je downloadt op je smartphone, tablet of laptop.

Met een VPN kan je zelf selecteren via welk land je internetverbinding loopt. Het grote voordeel is dat je daarmee legale, stabiele en zelfs gratis F1-streams kan ontgrendelen die normaal gesproken niet beschikbaar zijn op jouw locatie. Ideaal voor iedereen die in het buitenland zit of vanuit thuis gewoon naar een exotische (gratis) F1-stream wilt kijken.

Een bijkomend voordeel is dat je ook nog eens anoniem over het internet kan zwerven. Het gebruik van een VPN voelt misschien een beetje al seen vreemd concept, maar het is geen enkel probleem; het kijken van Formule 1-stream via een VPN is volledig legaal.

VPN om formule 1 streams te kijken is simpel - een stappenplan

Het aanschaffen van een VPN kan zeer simpel

1. Via VPNgids.nl kan je een VPN-provider uitkiezen.

2. VPN-aanbieders hebben vaak duizenden servers waar je tussen kunt wisselen, die over de hele wereld verspreid staan. Je kiest een VPN-server die staat in het land waar jouw gewenste stream uitgezonden wordt. Wil je bijvoorbeeld een Franse F1-stream kijken, kies dan een VPN-server in Frankrijk. Bekijk ook het overzicht met stabiele gratis F1 streams die je met een VPN kan bekijken (plus uitleg hoe het werkt).

3. Maak verbinding met de gewenste VPN-server en open hierna de gewenste Formule 1-stream.

4. Nu kan je ongestoord genieten van het Formule 1-geweld via je eigen favoriete stream.

Keuze uit GP streams is reuze

Je kunt in principe overal ter wereld iedere stream selecteren die je maar wil. Je kan onder andere kijken naar de Duitse of Engelse tak van Sky Sports. Maar je kan ook bijvoorbeeld kiezen voor ORF of Servus TV in Oostenrijk of RTL in Luxemburg, allemaal zenders die onderdeel zijn van het open net en waar vrijwel alle sessies volledig te bekijken zijn via streams met kundig commentaar. Zelfs als je in het buitenland zit kan je kijken naar de races met Nederlands commentaar. Dan selecteer je simpelweg een Nederlandse VPN server en een Nederlandse F1-stream.

Piece of cake

Vanzelfsprekend kan je elke gewenste Formule 1-stream selecteren. Het is zeer simpel om erachter te komen welke zender de koningsklasse van de autosport uitzendt in het land waarvan je de stream wilt zien; de officiële formule 1 website heeft een overzicht online staan. Het is voor iedereen zeer makkelijk te doen en een GP-stream kijken via een VPN-oplossing is dan ook een piece of cake.